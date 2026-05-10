女優の新川優愛が１０日、ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に出演。将来、移住を考えている候補地を挙げた。気になるニュースとして、群馬県が配布を始めた“群馬パスポート”を求めて２０００人超が県庁に殺到したことを挙げた新川。群馬パスポートはパスポート型のパンフレットで、県内３５市町村のスタンプを集めて回ること目的にしており、配布初日には申請が殺到し、用意した１万部が即なくなるほどの盛況ぶりだった。