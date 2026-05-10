俳優の高橋克実（65）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。超大物俳優との思い出を明かした。女将役の島崎和歌子が「めちゃくちゃミーハーですよね」と語りかけると、高橋は「ミーハーです」と言い切った。「中でも一番忘れられないのは、北大路欣也さんと初めて仕事させてもらった時に」と切り出した。北大路は1973年の映画「仁義なき戦い 広島死闘篇」で、組織に裏切られる若きチンピラ