観光地や企業でのイスラム教徒の受け入れに活用してもらおうと、福祉機器などを手がける岡山県総社市のメーカー「オーエム機器」が、省スペースでも簡易設置できる礼拝室「プレイヤースペース」を開発した。同社の沖真吾さん（４６）が以前、イスラム教徒でマレーシア人の知人らと県内を観光した際、礼拝場所がなくて知人が困ったことがきっかけで製作に取り組み、昨年１２月から販売を始めた。木製で、床１５０センチ四方、