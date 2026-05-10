「大相撲夏場所・初日」（１０日、両国国技館）西三段目５７枚目の須山（２８）＝木瀬＝が狩野（鳴戸）を寄り切り、休場明けで白星スタートを切った。立ち合いで押し込まれるも、土俵際で回り込んで形勢逆転。まわしをがっしりつかんで寄り切り「良かったです」と、ほっとした表情を浮かべた。３月の春場所は、龍葉山に敗れた二番相撲で寄り立てられ、土俵際で粘った際に左足首を負傷。入門以来初の休場を余儀なくされた。