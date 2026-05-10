ドジャースは９日（日本時間１０日）、本拠地ロサンゼルスでのブレーブス戦に２―７で大敗。チーム事情から復帰を前倒しして今季初先発したスネルは３回６安打５失点で黒星を喫し、打線も相手先発・ストライダーの前に沈黙した。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷は８回に左前打を放ち、４打数１安打、２三振。チームとしては８回まで散発の３安打に抑え込まれ、打球がまともに外野にも飛ばない低調ぶりだった。デーブ・ロバーツ