日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55〜、日曜7:30〜)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」が9日に放送され、X(Twitter)では、SNSでは「のえまちゅ(川島如恵留と松倉海斗)ならではの、わちゃわちゃ感が見られた」などの声が上がっている。日本テレビ今回は大阪の有名お好み焼き店「ゆかり」で、プロ直伝の焼き方を川島と松倉がスタディー。まずは大量の小麦粉と出汁を一気に混ぜ、100人前の生地を作る。混ぜる