米国・ＷＷＥの「バックラッシュ」（９日＝日本時間１０日、フロリダ州タンパ）で実現したＰＬＥ史上初の日本人女子対決で、?明日の女帝?アスカはイヨ・スカイとの激闘の末に敗れた。試合後はイヨと涙の和解を果たしたが、大会終了後のポストショーではＷＷＥを去る可能性を指摘された。試合後にイヨが深々と一礼をすると、アスカは感極まって手で顔を覆いながら号泣した。このシーンについて、ポストショーでコメンテーターを