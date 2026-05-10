母を亡くしてから、2人の弟を親のように支えてきた横山裕。9日に放送された日本テレビ系ドキュメンタリー番組『アナザースカイ』(毎週土曜23:00〜)で、かつて弟たちを連れて訪れたフィリピン・セブ島を15年ぶりに再訪し、普段のテレビでは見せない“兄としての素顔”をのぞかせた。SNSでは、横山の家族愛に「涙腺が崩壊した」というコメントが数多く上がっている。MCの今田耕司番組は、横山3兄弟が初めての海外旅行で訪れたリゾー