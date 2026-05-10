米格闘技イベント「ＵＦＣ３２８」（９日＝日本時間１０日、ニュージャージー州ニューアーク）で、ＵＦＣフライ級３位の平良達郎（２６）が同級王者のジョシュア・ヴァン（２４＝ミャンマー）に無念の５ラウンド（Ｒ）ＴＫＯ負けで日本人初の王座奪取とならなかった。日本人８人目のＵＦＣ王座挑戦となる平良だが、リラックスした表情でケージ入り。１Ｒ開始すぐに鋭いカーフキックでふくらはぎを蹴りぬくと、組み付いてテー