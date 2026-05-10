◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのスタメンが発表され、９日のロッテ戦で２打席連続本塁打を放った山川穂高内野手は「５番・一塁」で出場。３試合ぶりにクリーンアップに復帰した。庄子雄大内野手は「９番・二塁」で２試合ぶりにスタメンに名を連ねた。先発マウンドには、今季初勝利と本拠地初勝利がかかる前田悠伍が上がる。以下はソフトバンクのスタメン１（中）周東２（