◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）昨年、金沢学院大で全日本相撲選手権準優勝し、追手風部屋に入門した幕下最下位格付出の大森がデビュー戦で白星を挙げた。西幕下６０枚目の若雅（二子山）を激しい相撲の末に引き落とした。「緊張した」といいつつ、「今日はずっと眠かった。土俵の上で蹲踞（そんきょ）したら目が覚めた」と意外な心境を明かした。大相撲は「アマチュアの試合とは違う。会場、所作、雰囲気がすべ