【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、「サンリオキャラクターズ」が登場！ 実用的なアイテムから、思わず笑顔になりそうな仕掛け付きのフィギュアまでそろっています。どれが当たるか分からないワクワク感と共に、親子で楽しい時間を過ごしてみては？ 開封前から期待が高まる！ サンリオキャラデザインの限定ケース 今回のハッピーセットは、キャラクターたちの魅力が詰まった