近年の東京芝重賞では、“山元トレーニングセンター帰り”の馬が強い存在感を放っている。マスカレードボール、ダノンデサイル、リアライズシリウス、ジャンタルマンタルなど、重賞戦線で結果を残した馬たちの名前を見れば、その勢いは明らかだ。特にNHKマイルカップは、ノーザンファーム系の放牧明けが“圧倒的”とまでは言えないレース。だからこそ今年は、山元トレセン組の上昇力に注目したい。その中でも気になるのが、