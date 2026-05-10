入学準備は、できるだけ納得のいく形で進めたいものです。なかでもランドセルは、早いうちから情報収集をする家庭も多いですよね。けれど、実際に使い始めてから気づくこともあります。今回は、友人が体験したエピソードをご紹介します。 早めのラン活