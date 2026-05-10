◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が２戦連続ベンチスタートとなった。梅野隆太郎捕手が「７番・捕手」で先発。才木とのコンビでＤｅＮＡ戦の連敗を４で止める。以下、両チームのスターティングメンバー。「ＤｅＮＡ」１番・中堅三森２番・左翼度会３番・一塁佐野４番・三塁宮崎５番・捕手山本６番・遊撃京田７番・右翼勝又８番・二塁林９番・投手石田裕「阪神」