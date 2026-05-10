歌手・研ナオコが、5日に自身のインスタグラムに投稿した幼少期の写真が反響を呼んでいる。 【写真】つま先までピーンお行儀ばっちりおよそ70年前の超かわいい姿 「写真を探していたら、これが出てきた」と記し、アップしたのはモノクロの写真。帽子をかぶって背筋をピンと伸ばし、気をつけの状態。研は「70年ほど前70年って」と自らツッコミを入れて結んだ。 1953年生まれ、静岡県出身の研は72歳。「あばよ