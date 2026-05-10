観音寺警察署 観音寺市出作町で酒気帯び運転をした疑いで、10日朝、三豊市に住む造園業の男(72)が現行犯逮捕されました。 観音寺警察署によりますと、10日午前10時ごろ男が運転していた軽トラックが交差点で出合い頭に車と衝突し、衝突された相手が110番通報しました。警察が駆け付けたところ、男から酒の臭いがしたということです。 この事故によるけが人はいませんでした。 男は「間違いない」と容疑を認めています