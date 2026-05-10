BTS（防弾少年団）が世界のポップ市場で相当な経済効果を創出し、いわゆる「BTSノミックス」を率いていると所属事務所のビッグヒットミュージックが明らかにした。所属事務所によると、BTSは現在世界34都市で85回規模のワールドツアーを行っている。業界ではBTSの活動が単純な音楽消費を超え、公演と観光、宿泊など多様な産業全般に経済的波及力があるとみている。ロイター通信はBTSワールドツアーの総収益が約18億ドル（約2820億