米国政府が8日、これまで公開されていない「未確認飛行物体（UFO）ファイル」を大挙公開した。米国防総省はこの日、ホームページにUFOなど未確認異常現象（UAP）関連ファイル161件と写真資料を掲載した。これは2月のトランプ大統領の指示に従ったもので、国防総省をはじめ航空宇宙局（NASA）、連邦捜査局（FBI）などで保管していた資料だ。トランプ大統領はUFOと地球外生命体問題に対する大衆の関心が大きいとして関連機関にUAP関