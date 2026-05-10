「86 47」。暗号のような数字のために元米連邦捜査局（FBI）長官が大統領殺害脅迫容疑で刑事裁判にかけられた。トランプ米大統領と対立する人物のため「標的捜査」という批判も出ている。CNNなど外信によると、米司法省は最近ジェームズ・コミー元FBI長官が交流サイト（SNS）に上げた「86 47」の形にならべた貝殻の写真がトランプ氏の暗殺を威嚇・扇動したとして起訴した。司法省はコミー元長官が作った数字の配列で「86」が何かを