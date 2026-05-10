タレントの若槻千夏（41）が9日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。グラビアアイドル時代に苦手だった芸人について語った。MCの指原莉乃から当時の同業タレントをライバル視していたか質問された若槻。「ライバルっていう認識がなくて、助け合い。“戦場”って今は笑いながら言ってるけど戦場だった。芸人さんもグラビアアイドルだからって甘くない。（助け船を）誰も出してくれない」と語り出した。