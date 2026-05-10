福島県の磐越自動車道で起きたバス事故で、運転手の男は「体と運転に不安はなかった」などと供述していることがわかりました。新潟県の若山哲夫容疑者は、今月6日、磐越道で運転していたバスをガードレールなどに衝突させ、高校生1人を死亡させたほか、17人に重軽傷を負わせた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、現場の鑑識で、バスはクッションドラムにぶつかった後、真っすぐガードレールに突っ込んだとみられること