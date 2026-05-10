◇UFC328フライ級タイトルマッチ＜王者＞ジョシュア・ヴァンー＜挑戦者＞平良達郎（2026年5月9日米国・ニュージャージープルデンシャル・センター）世界最高峰の格闘技団体「UFC328」が9日（日本時間10日）に米国・ニュージャージーのプルデンシャル・センターで開催。セミファイナルでは平良達郎（THEBLACKBELTJAPAN）がフライ級王者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）に挑戦したが、5RTKO負け。日本人初のUFC王者