俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送される。ついに石田三成が登場するとあり、SNSでは「イケメンすぎる」「遂にきた！」と早くも注目を集めている。【写真あり】「歴史が動くぞ」”キーマン”となる新キャスト解禁！大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に描く戦国エンターテインメント。天下統一を成し遂