世界最大の格闘技団体「UFC」は9日（日本時間10日）、米ニュージャージー州ニューアークのプルデンシャル・センターで「UFC328」を行った。平良が日本人初のUFC王者となる瞬間を見守ろうと、東京と平良の故郷・沖縄でライブビューイングを開催。東京会場ではお笑いのチュートリアルの福田充徳、ベテランで王者へ挑戦したこともある宇野薫、「RoadtoUFC」シーズン4で優勝した中村京一郎がスペシャル解説を実施した。試合前