ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô½Ð¿È¤Î¸µËë²¼ÎÏ»Î¡¦ÃæÈÄ½¨Æó¤µ¤ó¡£15Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹ ²Öºé¡×¤Ç²ð¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêËÐ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤â»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥»¥«¥ó¥É¥­¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤àÃæÈÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±Éü¶½¤Ø¤È¿Ê¤à¤Õ¤ë¤µ¤È¡¦¼î½§»Ô¤Ë¤â¿´¤ò´ó¤»¤ë¡£¡ÖµÛ¤Ã¤Æ¤§¡¢ÅÇ¤¤¤Æ¤§¡×¿Ð¾ô¿å¡Ê¤Á¤ê¤Á¤ç¤¦¤º¡Ë¤Î¼ê¤ÎÆ°¤­¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡£¸µÎÏ»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£¥Ç¥¤