俳優の二宮和也さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。コンビニ前で偶然出会った芸能人を明かしました。二宮和也、「久しぶりに街で芸能人に会いました」「久しぶりに街で芸能人に会いました」二宮さんは「さっきコンビニから出たら とんでもないオーラを感じる方を見たら 岡田准一氏がいました」とポスト。「久しぶりに街で芸能人に会いました」と、自身も芸能人であることを忘れているかのように締めくくっています。コメ