大相撲夏場所は10日、東京・両国国技館で初日を迎え、この日から販売された「安青錦弁当」が午前中で用意した170個完売。初日は全部で450個を用意した横綱、大関5人の弁当なかで一番最初に売り切れた。安青錦弁当は出身地ウクライナの伝統的な料理、ロールキャベツに加えターメリックライス、エビチリ、ポテトサラダ、卵焼き、牛肉のバラ焼きなどが盛り込まれ、購買者の食欲をそそっている。販売元の国技館サービスは「いつ