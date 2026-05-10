俳優石田純一（72）が10日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。デートでの過去のエピソードを語った。石田は、羽田空港の眺めのいいレストランを予約したものの、同席した女性から「ピザが食べたい」と言われ、店にメニューがなかったため、「じゃ、行こうかと、ナポリまで行った」と明かすと、MCの上沼恵美子は「奥さま、事件です」と驚いた。石田は「マルゲリータの発祥の店がある。世界一おいしいって言われる。