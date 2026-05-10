上沼恵美子（71）が10日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。ゲストの俳優石田純一（72）を軽妙にイジリ倒した。石田を「お久しぶりでございます」と迎えた上沼は「いろんなバッシングを受けてたいへんでした」とフォロー。元祖トレンディー俳優として知られる石田の変わらぬいでたちに「若いね。どんどん出てくださいね。どんどんアホみたいなことしてくださいね」とツッコミを入れた。さらに「石田純一さんは何を