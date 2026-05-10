品川庄司の庄司智春（50）が10日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。映画「プラダを着た悪魔2」の公開初日に観た感想を述べた。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「庄司も映画観たの？」と尋ねた。出演者が注目ニュースの要点をフリップに見どころを書いていた。「妻と観たプラダ2」と記していた庄司は「妻のミキティちゃんと…」と話すと上田が「ミキティー」と大声で叫んだ。苦笑いを浮かべた庄司は「オレ