タンス預金を銀行に預ける際、「何か疑われるのではないか」と不安に感じる方もいるかもしれません。そのため、まとまった現金を自宅で保管し続けているケースも見られます。 しかし、適切な経緯で形成された資金であれば、過度に心配する必要はないといえるでしょう。銀行の確認には明確な理由があるためです。この記事では、タンス預金「150万円」を銀行に預ける際に行われる主な確認内容と、その背景にある考え方