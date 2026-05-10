卓球の世界選手権団体戦（１０日＝日本時間１１日）の男子決勝を前に、中国メディアは絶対王者の伸びしろに期待を寄せている。男子は９日（日本時間１０日）の準決勝で、日本と中国が決勝進出を決めた。中国はリーグ戦でまさかの２敗を喫するなど、国内外から悲観的な声が上がっていたが、１２連覇に王手を懸けた。同国メディア「河南日報」は「中国男子チームは今大会で多くの困難に直面した。リーグ戦はいくつかの試合で調子