【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの南明奈が5月9日、自身のInstagramを更新。私服のジャケットコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】人気芸人の36歳美人妻「上級者コーデで眼福」ショーパンから美脚スラリ◆南明奈、美脚際立つ私服ショット公開南は「お仕事の日の私服」とつづり、屋外で撮影した写真を投稿。「この日はかっちりしたお仕事だったのでジャケットコーデ」と説明し、グレーのオーバーサイズジ