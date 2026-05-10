人気恋愛リアリティ番組『ハートシグナル』出身のキム・ジヨンが、元恋人の信じられない行動を暴露し、衝撃を与えている。5月7日、歌手イ・ジヘのYouTubeチャンネルで公開された動画にキム・ジヨンが出演した。【写真】キム・ジヨン、「夫と一緒にシャワー」発言に賛否…動画内でキム・ジヨンはイ・ジヘを自宅に招き、清潔感あふれる新婚の住まいを紹介。その後、二人はソファに座り、さまざまなテーマでトークを繰り広げた。対談