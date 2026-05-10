【モデルプレス＝2026/05/10】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が5月8日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳TWICEメンバー「色白で眩しい」ウエストのぞくキャミソール姿◆サナ、美肩輝くキャミソール姿披露サナは「まだ載せていなかったセントポールでの写真」と韓国語でつづり、複数枚の写真を投稿。ブラックのキャミソールにネイビ