◆パ・リーグオリックス―日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が、うれしい？サプライズを受けた。この日、４５歳の誕生日を迎えた指揮官。日本ハム・新庄監督とのメンバー交換を終えて一塁ベンチに戻ると、西川からピンクのタスキが掛けられた。続けて、ナインからの紙吹雪“攻撃”に見舞われた岸田監督。少しためらいながらも笑顔でバースデー用の特殊メガネを掛け、試合に向けて声を張り上げた。