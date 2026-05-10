◇大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で東三段目６枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が、西同５枚目で体重２１０キロ超えの柏王丸（時津風）を寄り切り、白星発進した。重さを生かし、立ち合いでは強く当たって押し込んだ柏王丸も「うまく圧力をかけて押せたと思ったけど、その後で相手がさらに重くなる感じがした」と脱帽した。２３歳の旭富士は神奈川・旭丘高から２１年春に伊