◇MLB ブレーブス7-2ドジャース(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは、試合序盤からブレーブスに主導権を握られ敗戦。連勝は2でストップしました。この日のドジャースの先発は、復帰登板となったブレーク・スネル投手。スネル投手は初回に1点を失うと、2回には連打や四球で2アウト満塁のピンチを迎えます。ここでオジー・アルビーズ選手、マット・オルソン選手に連続タイムリーを打たれ、この回4失点。スネル投手は3