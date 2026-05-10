「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京−東京Ｖ」（１０日、味の素スタジアム）ＦＣ東京のスタメンが発表され、ＤＦ長友佑都（３９）が負傷交代した３月１４日の水戸戦以来、５７日ぶりの先発復帰となった。同試合は日本代表森保一監督が視察予定となっている。長友は３月１４日の水戸戦中に右ハムストリング肉離れを負った。そこから急ピッチでリハビリを重ね、５月６日の千葉戦で途中出場し復帰。左サイドから好クロスを