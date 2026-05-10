◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年5月10日京セラＤ）日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）に22試合ぶりの豪快な4号2ランが飛び出した。初回2死一塁の第1打席。エスピノーザのスライダーを左翼5階席まで打ち込んだ。レイエスの一発は4月15日のロッテ戦（ZOZOマリンスタジアム）の第3打席で第3号を放って以来、22試合86打席ぶり。昨季の2冠王が久しぶりの快音を残した。