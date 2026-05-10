韓国発ベースメイクブランド「tfit」から、毎日のメイクを格上げしてくれる限定アイテムが登場しました。2026年4月18日より発売された「トランスルーセントセットフィニッシングパウダー ブラシスペシャルセット」は、新色“ピュアブルー”を含む人気パウダーに限定ブラシが付いた特別仕様♡毛穴やテカリを自然にカバーしながら、透明感あふれる仕上がりを叶えてくれる注目コスメです。