米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）を拠点とする原子力空母ジョージ・ワシントンが10日、基地を出港した。市が発表した。整備明けの試験航海が目的とみられる。ジョージ・ワシントンは任務を終えて25年12月に横須賀基地に戻り、メンテナンスに入っていた。昨年の任務中の10月に基地に立ち寄った際、高市早苗首相と訪日中のトランプ米大統領が乗艦した。