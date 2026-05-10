「総合格闘技・ＵＦＣ３２８」（９日、米ニュージャージー州）ＵＦＣ世界フライ級タイトルマッチが行われ、挑戦者の平良達郎（２６）が、王者ジョシュア・ヴァン（２４）＝ミャンマー＝に５回ＴＫＯで敗れ、日本選手、アジア人選手史上初のＵＦＣ世界王者戴冠はならなかった。初防衛に成功したヴァンは「神に感謝したい」と喜びを語り、「３回にフィニッシュを狙った賀、平良はタフなモンスターだった」と平良を称えた。試合