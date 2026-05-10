エントリーモデルだけど“最上級ミニバン”にふさわしい充実装備レクサスのフラッグシップミニバン「LM」が、2026年4月1日に一部改良モデルとして発売されました。この改良では、車内での快適性や静粛性の向上に重点が置かれており、移動時間そのものの質をさらに高めた内容となっています。【画像】これが“一番安い”レクサスの新「“四駆”ミニバン」です！ 画像を見る！（30枚以上）高級ショーファーカーとしての性格を