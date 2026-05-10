＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の最終ラウンドが進行中。鈴木愛がツアー史上最短の15番パー3（実測89ヤード）でホールインワンを達成した。【写真】鈴木愛がホールインワンを達成した15番パー3ツアーでは自身2年ぶり6度目、今シーズンでは5人目のエース達成となった。鈴木にはホールインワン賞として、賞金200万