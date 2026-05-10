◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年5月10日京セラD）オリックスの岸田護監督が10日の母の日に45歳のバースデーを迎えた。試合前からナインがストッキングやバット、スパイクなどにピンクの入ったものを着用するなど、母の日ムード一杯だったが、サプライズは試合前に一塁側ベンチで組まれた円陣だ。岸田監督に西川が近づくと、用意していたピンクのタスキ、メガネを贈呈し、ピンクの花びらが舞った。指揮官もノ