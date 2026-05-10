電車内で女性の下半身を撮影したとして、滋賀県警草津署は１０日、同県湖南市菩提寺北、大津市職員の男（５５）を県迷惑行為防止条例違反容疑で現行犯逮捕したと発表した。容疑を否認しているという。発表によると、松浦容疑者は９日午後７時３０分頃、ＪＲ東海道線の山科―石山駅間を走行中の普通電車内で、対面に座っていた１０歳代女性の下着を撮影しようと、スマートフォンを太ももに差し向けた疑い。女性が草津駅で駅員