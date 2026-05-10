■MLBドジャース 2ー7 ブレーブス（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブレーブス戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数 1安打（2三振）に終わった。試合は、この日がメジャー復帰登板となったドジャース先発のB.スネル（33）が、1回にいきなり満塁のピンチを招き1点を先制される。その後も力のないボールを痛打されるなど3回で早々に5点を失い、ブレーブスに大差をつけられた。打線は9