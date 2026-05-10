俳優・声優など幅広く活躍する戸田恵子（68）が3日、自身のブログを更新。撮影現場に持参した手作り弁当を披露した。【写真】「いいですね」「おいしそう〜」戸田恵子の“彩り豊かな”手作り弁当戸田は「早朝から連ドラ撮影でした」と、難解なセリフと格闘したこの日の出来事を紹介。「お昼は焼きそばをお弁当にして行きました」といい、「スタジオの電子レンジでチン！」して食べた焼きそばや別添えの茹でブロッコリー、ミ